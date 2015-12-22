Дальнейшую судьбу Минских соглашений должны определить лидеры "нормандской четверки" - Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"Что будет дальше с Минской группой? Ответ на этот вопрос (а работа наших групп является производной от решений "нормандской четверки") в ближайшие дни должны сформулировать сами лидеры. Очевидно, что Минские соглашения не выполнены и страна-агрессор, которая так и не вывела своих военных с украинской территории и продолжает нарушать Минские соглашения, должна нести полную ответственность. Символично, что именно сегодня обнародовано решение о продлении на полгода санкций против РФ", - сообщила Геращенко.

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Она отметила, что сегодня в Минске кроме безопасности и заложников, речь шла о выводе незаконных вооруженных формирований, о восстановлении контроля на украинско-российской границе, о допуске мониторинговой миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию, в том числе в места содержания заложников и к границе.

"Что является ключевым итогом этой непростой нашей работы в течение этих месяцев? Убеждена: в первую очередь определенная деэскалация конфликта и определенная стабилизация ситуации (хотя нарушения есть каждый день, чего стоят хотя бы сегодняшние сообщения о захвате Коминтернового). Относительный режим соблюдения огня - это сохранение сотен жизней", - заявила Геращенко.

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Она заявила за последние месяцы удалось освободить почти 50 украинцев из плена.

"Ну, а ключевым достижением сегодняшнего дня является взятое на себя всеми сторонами обязательства на период праздников соблюдать режим тишины, избегать провокаций, ротаций, учений и иных действий, которые могут способствовать дестабилизации ситуации», - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины с участием представителей Украины - Леонида Кучмы, России - Азамата Кульмухаметова и ОБСЕ - Мартина Сайдика - готова работать в 2016 году для полной реализации Минских соглашений.