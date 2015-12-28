Минобороны: Украине нужно разрабатывать собственное оружие

Об этом заявил Игорь Долгов, заместитель министра обороны по вопросам евроинтеграции, который в течение 5 лет был послом Украины при НАТО, во время онлайн-конференции, организованной "ЕвроПравдой". Он отметил, что не склонен говорить категориями "верю-не верю", отвечая на вопрос об ожиданиях предоставления летального оружия Украине западными государствами в 2016 году.

Читайте такжеКонгрессмены США призвали Обаму увеличить помощь Украине

"Хотелось, безусловно иметь зарубежное летальное оружие. Мы в первую очередь должны думать о том, чтобы разрабатывать свое собственное оружие. У нас есть технологии, способные инженеры", - сказал Игорь Долгов.

По его словам, у Украины есть потенциал не только производить, но и продавать оружие. "Я за то, чтобы мы изготавливали оружие такого качества, чтобы за ним стояли очереди", - подчеркнул он.