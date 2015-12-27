Куприй: Врачи диагностировали тахикардию у Корбана, но сотрудники СБУ не дают его вывезти в больницу
Народный депутат Виталий Куприй заявляет, что врачи диагностировали тахикардию у Лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана, но сотрудники СБУ не дают его вывезти в больницу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
"Хочу констатировать, что было измерено сейчас и давление, и кардиограмма сделана... Диагностировано тахикардию. Сами представители скорой помощи говорят, что необходима госпитализация, однако Служба безопасности Украины сейчас ссылаясь на непонятные команды неизвестно кого... Они сейчас заблокировали нам выезд" , - сказал Куприй.
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Депутат решил позвонить председателю СБУ Василию Грицаку, чтобы сообщить, что если нужна госпитализация, то нужно госпитализировать в стационар.
Он добавил, что судья разрешил вывезти Корбана в больницу.
"Но все же, судья у нас оказывается вообще ничего не стоит, здесь есть другие звонки, из других кабинетов", - сказал Куприй.
Грицак не поднял трубку, когда его набирал Куприй.
После этого он решил позвонить на горячую линию СБУ.