Куприй: Врачи диагностировали тахикардию у Корбана, но сотрудники СБУ не дают его вывезти в больницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Хочу констатировать, что было измерено сейчас и давление, и кардиограмма сделана... Диагностировано тахикардию. Сами представители скорой помощи говорят, что необходима госпитализация, однако Служба безопасности Украины сейчас ссылаясь на непонятные команды неизвестно кого... Они сейчас заблокировали нам выезд" , - сказал Куприй.

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Депутат решил позвонить председателю СБУ Василию Грицаку, чтобы сообщить, что если нужна госпитализация, то нужно госпитализировать в стационар.

Он добавил, что судья разрешил вывезти Корбана в больницу.

"Но все же, судья у нас оказывается вообще ничего не стоит, здесь есть другие звонки, из других кабинетов", - сказал Куприй.

Грицак не поднял трубку, когда его набирал Куприй.

После этого он решил позвонить на горячую линию СБУ.