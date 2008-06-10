Криль рассказал, как правильно составлять партийные списки

Лидер политической партии “Единый Центр”, народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) Игорь КРИЛЬ выступает за формирование качественных избирательных списков и против введения в Украине каких-либо форм политического закрепощения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Политические силы должны нести ответственность не тогда, когда они исключают депутатов из своих списков, а тогда, когда они их составляют”, – замечает И.КРИЛЬ.

По его словам, “Единый Центр” стоит на позиции, что списки нужно формировать качественно, на основе идеологической консолидации политиков, а не на основе их финансовых обязательств.

“Это неправильно, когда какая-то политическая сила, сформировав избирательные списки на основе финансового ресурса, потом заявляет о том, что ей изменяют. Необходимо формировать списки так, чтобы таких ситуаций не возникало”, – сказал депутат.

По убеждению И.КРИЛЯ, если партия не способна сформировать качественные избирательные списки, то она не способна нести ответственность перед обществом.