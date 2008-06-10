Москаль не хочет кормить гомосексуалистов, воров и убийц

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ обратился с официальным запросом к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и опротестовать решение суда о предоставлении статуса беженца гражданину России, который разыскивается в своей стране за совершение убийства и является «вором в законе».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на Г.МОСКАЛЯ.

«По данным МВД Азербайджана, этот гражданин является «вором в законе»», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

По его словам, 9 июня 2008 года «в авральном порядке» Государственным комитетом по делам национальностей и религий был предоставлен статус беженца гражданину России Ровшану Рафику Оглы ДЖАНИЕВУ, который по решению суда с 13 февраля 2008 года находился в следственном изоляторе г. Киева и ожидал экстрадиции в Азербайджан.

Г.МОСКАЛЬ считает странным факт предоставления этому гражданину статуса беженца по принадлежности его к определенной социальной группе. По убеждению депутата, предоставление статуса именно по принадлежности к определенной социальной группе могут себе позволить лишь очень богатые страны, предоставляющие статус беженца людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые подвергаются преследованиям в своей стране.

«А Украина не такая богатая, чтобы сегодня кормить гомосексуалистов, «воров в законе» и убийц», - отметил Г.МОСКАЛЬ. Вместе с тем, по его мнению, предоставление статуса беженца Р.ДЖАНИЕВУ состоялось с использованием коррупционных схем.

«Это беспрецедентный случай, когда суд, на основе статуса беженца, хочет выпустить убийцу и «вора в законе» из-под стражи», - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2008 года в Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно со столичным УБОП во время спецоперации задержали гражданина Российской Федерации Р.ДЖАНИЕВА, 1975 г.р., так называемого "вора в законе", известного в криминальном мире по прозвищу "Ровшан Ленкорандский". Он был объявлен в международный розыск МВД Республики Азербайджан за совершение особо тяжких преступлений. В порядке меры пресечения в Азербайджане ему избран арест.

До процедуры задержания в ГУБОП МВД Украины поступила информация о том, что Р.ДЖАНИЕВ прибыл в Киев 30 января из Москвы. Через несколько недель он был задержан сотрудниками украинского ГУБОП в порядке статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Украины

Сегодня, 10 июня, источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что Государственный комитет Украины по делам национальностей и религии предоставил политическое убежище и соответствующий статус гражданину России Р.ДЖАНИЕВУ, известному в криминальных кругах по прозвищу "Ровшан Ленкорандский".