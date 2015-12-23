Яценюк назвал условия, при которых Украина сможет получить поддержку Запада

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.

"Украину будут поддерживать только тогда, когда украинский политический класс, избранный на выборах, который сформировал коалицию, будет демонстрировать сильную политическую волю. Когда наши партнеры будут видеть, что мы работаем на изменения в стране, а не на то, чтобы все осталось так, как было раньше. Изменения в стране – это изменение политической ответственности", - подчеркнул премьер.

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