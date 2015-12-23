Корбан призвал "Батькивщину", "РПЛ", "БПП", "УКРОП" и "Самопомич" на выборы в Кривом Роге выставить единого кандидата

Об этом лидер партии "УКРОП" написал на своей странице в Фейсбук.

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"Полагаю, что жители этого города не просто устали от семьи Вилкулов, которая захватила в Кривом Роге все – начиная с остановок общественного транспорта, потребительских и продуктовых рынков, учебных заведений и заканчивая горно-обогатительными комбинатами. Народный протест очевиден - этот феодальный клан должен уйти в небытие. Поздравляю всех криворожан и неравнодушных с решением Рады о перевыборах в Кривом Роге", - написал Корбан.

Также глава движения "УКРОП" призвал "Батькивщину", "РПЛ", "БПП", "УКРОП" и "Самопомич" объединиться и выставить единого кандидата: "Для того, чтобы раз и навсегда перевернуть страницу истории и сделать из Кривого Рога процветающий, экологически чистый город".

"Безусловно, победа и назначение повторной даты выборов не случилась бы без поддержки патриотов партии "УКРОП", проявивших свое участие как в Кривом Роге, так и под куполом Верховной Рады. Благодарю за особое мужество и целеустремленность депутатов от партии Самопомощь Егора Соболева, Семена Семенченко. А также нардепов от "УКРОПА": Андрея Денисенко, Валентина Дидыча, Александра Дубинина, Виталия Куприя и Володю Парасюка. Отдельное спасибо главному криворожскому "УКРОПУ" Николаю Колеснику", - добавил Корбан.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила на 27 марта 2016 года внеочередные выборы Криворожского городского главы Днепропетровской области.