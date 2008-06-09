Известный российский журналист возглавит телеканал в Украине

Известный российский журналист Евгений КИСЕЛЁВ начинает работать в Украине главным редактором – консультантом телеканала ТВи.

Об этом сообщил изданию «Телекритика» генеральный директор ТВи Микола КНЯЖИЦКИЙ.

«В обязанности КИСЕЛЁВА прежде всего будет входить налаживание выпуска профессиональных новостей и авторских информационных программ», - уточнил он круг обязанностей нового главного редактора.

На вопрос, кто будет авторами упомянутых информационных программ, М.КНЯЖИЦКИЙ со 100-процентной уверенностью назвал лишь одно имя – своего коллегу по «Газете 24» Виталия ПОРТНИКОВА, который уже сейчас имеет на ТВи авторскую еженедельную программу. С остальными, по словам гендиректора телеканала, ведутся переговоры.

Относительно того, планирует ли Е.КИСЕЛЁВ и сам вести авторскую программу на украинском канале, М.КНЯЖИЦКИЙ сказал лишь, что это не «исключается, но пока в планах этого нет».

8 июня Е.КИСЕЛЁВ прибыл в Киев, на понедельник запланированы встречи топ-менеджмента телеканала ТВи с акционерами.

*** Е.КИСЕЛЁВ работает на советском, а впоследствии российском телевидении более 20 лет. С 1991 года был одним из творцов телепрограммы «Вести». С 1992 года – автор и ведущий одной из самых популярных на постсоветском телевидении программ - «Итоги» на телеканале «Останкино». С 1993 года эта программа выходила на канале НТВ, директором (а впоследствии председателем совета директоров, вице-президентом) которого Е.КИСЕЛЁВ стал в том же году, а после его освобождения с НТВ в 2001 году - на ТВ-6. Он занял должность гендиректора ТВ-6 в апреле 2001 года, а в январе 2002 года этот телеканал был закрыт по решению суда. В 2002-2003 годах Е.КИСЕЛЁВ был главным редактором канала ТВС, закрытого в июне 2003 года. С 2003 до 2005 года работал главным редактором газеты «Московские новости». В 2005-2006 годах – ведущий авторской программы «Разбор полетов» на радиостанции «Эхо Москвы». С декабря 2006 года – ведущий программы «Власть с Евгением Киселевым» на радио «Эхо Москвы», а также на телеканале RTVI, инвестором которого является опальный российский бизнесмен Владимир ГУСИНСКИЙ, который вместе со своим компаньоном Константином КАГАЛОВСКИМ является инвестором и телеканала ТВи.