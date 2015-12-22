Депутаты от "Оппоблока" предлагают назначить перевыборы мэра Николаева
Три депутата из фракции "Оппозиционный блок" предлагают Верховной Рады назначить внеочередные выборы мэра Николаева.
Об этом говорится в законопроекте №3690, зарегистрированном в парламенте 22 декабря.
Авторами документа являются депутаты Михаил Папиев, Александр Нечаев и Сергей Ларин.
Текст документа пока не доступен на сайте ВР.
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Напомним, на выборах мэра Николаева в ходе второго тура 15 ноября победил представитель партии "Самопомич" Александр Сенкевич с результатом в 80636 голосов. В свою очередь кандидат "Оппоблока" Игорь Дятлов получил лишь 63567.
В первом туре 25 октября наибольшее количество голосов (44764) получил Дятлов, а Сенкевич занял второе место с 25904 голосами, с небольшим отрывом обогнав действующего мэра Юрия Гранатурова.
ОБ считает результат Сенкевича во втором туре следствием фальсификаций.
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