ЦИК опубликовал результаты первого тура в Николаеве

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Дятлов получил поддержку 44764 избирателей (36,38%), Сенкевич - 25904 (21,05%).

Третье место занял действующий мэр Юрий Гранатуров, выдвинутый на этих выборах партией "Наш край" и получивший 25496 голосов (20,72%).

В свою очередь Леонид Клименко ("Блок Петра Порошенко "Солидарнисть") получил результат в 6,49% (7986 голосов), Виталий Воронов ("Видродження") - 3,42% (4212 голосов), Александр Гриценко (ВО "Батькивщина") - 2,71% (3336 голосов), Денис Жело (Партия простых людей) - 2,01% (2470 голосов).

Остальные кандидаты получили менее 2% голосов. Среди них имеется кандидат Дарт Вейдер ("Блок Дарта Вейдера"), за которого проголосовало 1,11%, или 1364 избирателя.

Напомним, что второй тур выборов пройдет 15 ноября.