В Николаеве кандидат от "Оппоблока" признал поражение на выборах

В Николаеве кандидат в мэры от "Оппозиционного блока" Игорь Дятлов признал собственное поражение во втором туре выборов до официального объявления их результатов. Соответствующее заявление опубликовано на местном портале Novosti-N.

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Дятлов поздравил Александра Сенкевича из "Самопомочи" с победой и пожелал успехов в руководстве городом.

"Параллельный подсчет голосов, который проводится моим избирательным штабом, показал, что победу на выборах городского головы Николаева одержал Александр Сенкевич", - говорится в заявлении.

Также Игорь Дятлов заявил, что выборы в Николаеве в очередной раз прошли демократично, открыто, без явных нарушений.

"Их результатом стало свободное волеизъявления николаевцев, которое все обязаны принять и уважать", - отметил кандидат от "Оппоблоку".

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Добавим, что по информации штаба Сенкевича, полученной из участковых избирательных комиссий кандидат от "Самопомочи" оторвался о своего оппонента на 11 447 голосов. За Сенкевича проголосовали 53 662 избирателя, за Дятлова - 42 215, передает 0512.