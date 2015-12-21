Страны G7 надеются на продолжение продуктивной работы ВР для реформ в Украине - Кабмин

Об этом шла речь во время встречи руководителей дипломатических миссий, представляющих в Украине страны Группы Семи (Великобританию, Канаду, Италию, Германию, США, Францию, Японию) и руководителей Представительства ЕС с премьер-министром Арсением Яценюком и членами правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Читайте такжеЯценюк уверен, что Верховная Рада примет госбюджет на 2016 год"Встреча была посвящена актуальным вопросам внутриполитической жизни в Украине и взаимодействия с международными партнерами Украины в деле национальных реформ и преобразований. Основное внимание было сосредоточено на теме принятия государственного бюджета Украины на 2016 год и подготовке к принятию на этой неделе изменений украинского налогового законодательства, инициированных правительством Украины", - говорится в сообщении.

Члены правительства проинформировали руководителей дипломатических миссий об основных задачах, которые должны быть достигнуты в Украинском государстве при условии принятия соответствующих законодательных актов и касаются общей экономической политики в Украине на перспективу.

"Как подчеркнул представитель Германии, которая завершает в этом году свое председательство в Группе Семи, ключевые иностранные партнеры Украины поддерживают правительство государства в реализации намеченных реформаторских планов и надеются на продолжение продуктивной работы в рамках парламента, которая позволит без препятствий и остановок обеспечить прогресс преобразований в Украине", - сказано в сообщении.