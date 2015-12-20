Яценюк уверен, что Верховная Рада примет госбюджет на 2016 год

Об этом Яценюк заявил в программе «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Бюджет - это политика государства на 2016 год, а именно - экономическая стабильность, социальное обеспечение, финансирование армии, реформирование образования и медицины, строительство новой инфраструктуры. Правительство и коалиция сумеют принять такое решение», - сказал он.

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Кроме того, на следующей неделе парламент должен принять изменения в налоговое законодательство.

«Это серьезный шаг для развития бизнеса, уменьшения налогов и увеличения рабочих мест в стране», - сказал он.

Кроме того, глава правительства напомнил, что с 1 января начинает действие зона свободной торговли с Европейским Союзом.

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Вместе с тем Яценюк отметил необходимость проведения судебной реформы.

«Борьба с коррупцией - это не политические лозунги и пустые обвинения политиков на телевизионных ток-шоу, а основательная работа сыщиков и следователей, доказательства вины каждого коррупционера и привлечение к ответственности в соответствии с законом новым и справедливым судейским корпусом. Именно поэтому нам нужна судебная реформа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк подчеркивает необходимость единства всех институтов власти для достижения прогресса в реализации реформ. Яценюк подчеркнул, что сейчас в Украине, кроме войны, самым большим испытанием является внутренняя политика. По его словам, украинцам нужно приложить усилия, чтобы услышать голос мудрости и не быть уязвимыми к популизму.