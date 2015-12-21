УКРОП поддержит инициативы "Самопомочи" и РПЛ по перевыборам в Кривом Роге

На своей странице в Facebook политик отметил, что речь идет о законопроекте относительно повторных выборов городского головы и проекте постановления ВР об одновременных выборах мэра и городского совета.

Народный депутат считает, что обе инициативы имеют право на жизнь: законопроект «Самопомочи» является логичным с точки зрения обнаруженных нарушений, а проект постановления РПЛ предлагает более широкий и более системный подход к ситуации.

«Депутаты от УКРОПа будут голосовать за оба проекта, предложенные нашими союзниками, – отметил Денисенко. – Мы просто обязаны поддержать веру украинцев Кривбасса в справедливость, восстановить там действие закона и вернуть людям право голоса». Он также призвал всех народных депутатов, которые искренне поддерживают проведение законных выборов в Кривом Роге, не искать разногласий и голосовать за обе инициативы.