УКРОП поддержит инициативы "Самопомочи" и РПЛ по перевыборам в Кривом Роге
Народный депутат Украины, член политсовета УКРОПа Андрей Денисенко призвал коллег по парламенту поддержать законодательные инициативы относительно новых выборов в Кривом Роге, внесенные в Верховную Раду «Самопомиччю» и «Радикальной партией».
На своей странице в Facebook политик отметил, что речь идет о законопроекте относительно повторных выборов городского головы и проекте постановления ВР об одновременных выборах мэра и городского совета.
Народный депутат считает, что обе инициативы имеют право на жизнь: законопроект «Самопомочи» является логичным с точки зрения обнаруженных нарушений, а проект постановления РПЛ предлагает более широкий и более системный подход к ситуации.
«Депутаты от УКРОПа будут голосовать за оба проекта, предложенные нашими союзниками, – отметил Денисенко. – Мы просто обязаны поддержать веру украинцев Кривбасса в справедливость, восстановить там действие закона и вернуть людям право голоса». Он также призвал всех народных депутатов, которые искренне поддерживают проведение законных выборов в Кривом Роге, не искать разногласий и голосовать за обе инициативы.