В Раду проходят 7 партий, БПП сохраняет лидерство симпатий - опрос

Как говорится в сообщении группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале декабря, в парламент попали бы следующие партии: "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (16,5%), ВО "Батькивщина" (12,3%), "Оппозиционный блок" (12,2%), "Самопомич" (12,2%), Радикальная партия (7,9%), ВО "Свобода" (7,8%) и УКРОП (5,1%).

Также значительные шансы на преодоление 5%-ого барьера имели бы "Громадянская позиция" (4,1%), "Видродження" (3,6%), "Наш край" (3,0%).

2,7% проголосовали бы за КПУ, 2,3% – за "Правый Сектор", 2,1% – за "Сильную Украину". 8,2% респондентов выбрали бы другую партию.

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Лидером электоральных симпатий на Западе страны является БПП "Солидарность", второй идет "Батькивщина", третье место делят "Самопомич" и "Свобода". В центре лидирует БПП "Солидарность", второй идет "Батькивщина", третье место делят "Свобода" и Радикальная партия. На севере Украины первенство сохраняет БПП "Солидарность", второе место имеет "Батькивщина", третье – "Самопомич".

На Юге, Востоке и Донбассе лидирует "Оппозиционный блок", второе место - за БПП "Солидарность". Третье место в этих регионах имеет "Батькивщина" (юг), "Видродження" (восток) и "Самопомич" (Донбасс).

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Важно, что на Юге страны и на Донбассе сосредоточено наибольшее количество тех, кто не принимал бы участия в выборах или не определились с выбором (48 и 55% соответственно).

Опрос был проведен с 1 по 10 декабря методом личного интервью. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, регионам и типу поселения и составляет 3000 респондентов. Статистическая ошибка исследования составляет не более 1,8%.