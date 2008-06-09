Единый Центр предложит обществу новую идеологию - «единоцентризм»

Председатель партии "Единый Центр", народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ заявляет, что его партия планирует в ближайшее время предложить обществу новую идеологию - "единоцентризм", которая будет базироваться на сочетании патриотизма, правды и прагматизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КРИЛЬ заявил на пресс-конференции в Виннице после учредительной конференции винницкой областной организации партии "Единый Центр".

"Сегодня не существует идеологии, которая способна вывести Украину из кризиса и дать ей мощный импульс развития, поэтому мы планируем предложить обществу новую идеологию, которая не существует ни в одном научном пособии - "единоцентризм", - сказал он.

И.КРИЛЬ прибавил, что единоцентризм – это идеология, которая базируется на сочетании патриотизма, правды и прагматизма.

Председатель "Единого Центра” сообщил, сейчас параллельно с формированием партии происходит формирование ее стратегических документов, которые будут утверждены на съездах партии в июле и осенью.

"Сейчас идет процесс формирования "Единого Центра" как политической силы и параллельно формируются стратегические документы относительно деятельности партии. В июле у нас состоится съезд, на котором будет принята политическая платформа партии. Эта платформа даст ответы на решение проблемных вопросов, которые сегодня существуют в обществе. Осенью состоится съезд, на котором будет принята стратегия развития Украины, тогда уже будут предложены конкретные шаги для выхода страны из кризиса", - сказал И.КРИЛЬ.