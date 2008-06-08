Будет ли русский язык в Азербайджане вторым государственным?

Либерально-демократическая партия Азербайджана (ЛДПА) выступила за предоставление русскому языку статуса второго государственного языка, сообщает портал Day.az.

По словам председателя ЛДПА Фуада Алиева, есть "целый ряд причин" для поддержки идеи придания русскому языку статуса государственного в Азербайджане. "Во-первых, между Азербайджаном и Россией есть тесные государственные связи на самом высоком уровне. Наши народы также веками живут по соседству в мире и согласии и вместе прошли через горнило такого тяжелого испытания, как Великая Отечественная война... Сейчас эти связи развиваются и крепнут, чему свидетельство - проживание и работа в Российской Федерации более 3 миллионов азербайджанцев, а также наличие в Азербайджанской Республике самой большой русской диаспоры на всем Кавказе - более 120 тысяч человек", - отмечает глава ЛДПА.

В отдельном комментарии для РИА "Новости" председатель партии отметил, что, по его наблюдениям, творческий и общий образовательный уровень владеющих русским языком в Азербайджане намного выше, чем у представителей стран, где второй государственный язык - английский. По его словам, это связано с качеством русскоязычного образования в СССР. "Да и сегодняшние показатели русскоязычных школ в Азербайджане по сравнению с образованием на английском или на азербайджанском языке несравнимо выше", - заключил Фуад Алиев.

С идеей придания русскому языку статуса государственного выступил на днях руководитель Русской общины Азербайджана, депутат парламента страны Михаил Забелин. По его словам, "придание русскому языку статуса государственного - длительный процесс, но, думаю, необходимо поднимать этот вопрос".