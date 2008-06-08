Работы на шахте им. Карла Маркса были приостановлены еще до взрыва

Горные подземные работы на шахте им. Карла Маркса в городе Енакиево Донецкой области были приостановлены инспекторами Госпромнадзора еще до сегодняшнего взрыва.

Как сообщила пресс-секретарь территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Марина НИКИТИНА, по результатам проверок теруправления на этой шахте работы были временно приостановлены, "работы по добыче угля и по проходке не проводились". По ее словам, те 40 человек, которые были застигнуты взрывом, занимались работами только по жизнеобеспечению шахты.