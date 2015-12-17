Ислямов рассказал, когда нужно было прекратить торговлю с оккупированным Крымом

Об этом заявил координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов, передает "112 Украина".

По его словам, участники блокады Крыма приветствуют это решение.

"Мы будем наблюдать за выполнением этого указа, находясь уже в таком софт-режиме, потому что будем находиться рядом с пограничниками и будем с общественными организациями, которые там есть, командирами батальонов, частями, которые там есть, наблюдать за выполнением этого приказа", - сказал Ислямов.

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Он отметил, что от граждан Украины, проживающих на оккупированном полуострове, все чаще звучат слова разочарования относительно действий украинских властей в отношении Крыма.

"Мы каждый день разговариваем с крымскими татарами, с украинцами, которые из Крыма приезжают. Знаете, мы слышим все меньше надежд от них по поводу нашего правительства. Даже вчера нам было сказано, что "мы видим в эфире, чем занимается правительство после этих всех скандалов, поэтому мы понимаем, что им давно уже не до Крыма", - заявил Ислямов.

Напомним, 1 декабря координатор гражданской акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что после прекращения поставок товаров, продуктов и электричества в Крым с материковой Украины будет «морская блокада» полуострова, в том числе, в районе Керченской переправы, которая сейчас является основной транспортной артерией, соединяющий Крым с Краснодарским краем Российской Федерации.