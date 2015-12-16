МИД расценивает перемещения Россией буровых установок в Черном море как грабеж и требует вернуть их

Министерство иностранных дел Украины выразило глубокое возмущение в связи с перемещением РФ в своих территориальных вод буровых установок экспроприированного РФ "Черноморнефтегаза". Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Читайте такжеРФ установила буровую платформу в морской экономической зоне Украины - ГПСУ

МИД считает, что эти международно-противоправные действия РФ в очередной раз направлены на нарушение суверенных прав Украины на разведку и разработку природных ресурсов в ее территориальном море и на континентальном шельфе, гарантированные Конвенцией ООН по морскому праву.

"Расцениваем вызывающее изменение российской стороной расположения в Черном море двух самоподъемных буровых установок В-312 и В-319 и нефтедобывающей платформы "Таврида", которые являются собственностью Украины, как очередной эпизод широкомасштабного грабежа имущества и природных ресурсов, который совершается государством-агрессором в течение оккупации части суверенной территории Украины – Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Это деяние, которое пополнило перечень доказательств захватнического поведения РФ и ее пренебрежение международным правом, свидетельствует также о нарушении Россией своих обязательств как государства-оккупанта, в том числе, в части обеспечения неприкосновенности права собственности", - подчеркнули в МИД.

В связи с этим ведомство требует вернуть буровые установки: "Министерство иностранных дел требует от Российской Федерации немедленно принять все практически возможные меры для прекращения международно-противоправных деяний, предоставить надлежащие заверения и гарантии их неповторения в будущем и немедленно вернуть в пользование и владение принадлежащее Украине имущество".

Кроме того, в МИД подчеркнули, что оставляют за собой право требовать возмещения российской стороной вреда, причиненного ее действиями, которые имеют все признаки международного правонарушения по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, ранее стало известно, что две буровые установки "Черноморнефтегаза", который экспроприировала РФ в ходе оккупации Крыма, были перемещены из Одесского газового месторождения в территориальные воды России.