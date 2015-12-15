РПЛ внесла проект постановления о перевыборах мэра Кривого Рога и горсовета 28 февраля

Соответствующий проект постановления №3652 был зарегистрирован в парламенте 15 декабря.

Авторами документа являются лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, а также депутаты Андрей Лозовой, Сергей Рыбалка и Виктор Вовк.

Текст проекта постановления на сайте ВР пока отсутствует, на данный момент документ передан на рассмотрение руководства парламента.

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В то же время вечером 14 декабря в эфире телеканала ICTV Ляшко заявил, что датой проведения перевыборов в Кривом Роге его политсила предлагает утвердить 28 февраля 2016 года.

По его словам, фракция РПЛ не поддерживает проект закона №3613 о проведении внеочередных выборов Криворожского городского головы 27 марта, поскольку такие выборы, согласно действующему законодательству, должны назначаться постановлениями Верховной Рады, а не законами, из-за чего и не голосовала за него во время сигнального голосования в ВР 10 декабря.

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Другой причиной того, что Радикальная партия не поддерживает законопроект №3613, Ляшко назвал то, что им не предусматривается назначение новых выборов Криворожского городского совета. По его мнению, такие перевыборы нужны, поскольку избирательные комиссии, которые, по его словам, фальсифицировали результаты выборов мэра, могли также исказить результаты выборов горсовета.

Напомним также, что Радикальная партия ранее распустила собственную фракцию в Криворожском горсовете и исключила ее членов из партии за присутствие на заседании новоизбранного горсовета, где мэром был объявлен переизбранный, согласно официальным результатам выборов, Юрий Вилкул ("Оппозиционный блок").

Аналогичное решение приняла также партия ВО "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в Раде не нашлось голосов для поддержки законопроекта №3613 о назначении перевыборов мэра Кривого Рога.

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Один из основных инициаторов перевыборов Егор Соболев заявил, что его фракция "Самопомич" отказывается голосовать в Раде до того, как будет решен этот вопрос. Он также обвинил фракцию БПП в том, что из-за нее решения вопроса срывается, а без ее согласия ни одно решение ВР не может быть принято. В то же время первый заместитель лидера фракции БПП Игорь Кононенко заявил, что его фракция поддержит назначение внеочередных выборов мэра Кривого Рога.