Рада закрыла заседание, провалив сигнальное голосование по Кривому Рогу

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект №3613 пять раз ставился на сигнальное голосование, однако набирал максимум 216 голосов народных депутатов при 226 необходимых.

В частности, в одном из последних голосований группа "Воля народа" и фракция "Оппозиционный блок" дали по 0 голосов, а Радикальная партия - лишь 1.

После этого председатель парламента Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения дополнительных консультаций по этому вопросу и призвал политические силы к поиску компромисса в решении вопроса вокруг выборов в Кривом Роге.

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До этого Рада отказалась поддержать отчет временной специальной комиссии, в котором предлагается назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога.

За данное решение проголосовали лишь 203 народных депутата при 226 минимально необходимых

В отчете ВСК по вопросам проверки фактов нарушений во время проведения повторного голосования на выборах Криворожского городского головы 15 ноября содержатся выводы, в которых, в частности, говорится, что "учитывая, что невозможно установить результаты выборов во время повторного голосования на выборах Криворожского городского головы 15 ноября 2015 года, временная специальная комиссия предлагает Верховной Раде Украины назначить внеочередные выборы Криворожского городского головы".

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Также ВСК рекомендует ВР обратиться в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности виновных в нарушениях во время повторного голосования на выборах мэра Кривого Рога.

Кроме того, комиссия рекомендует парламенту как можно скорее заменить состав Центральной избирательной комиссии.

Эти выводы комиссии объявил с трибуны парламента ее председатель Леонид Емец (фракция “Народный фронт”).