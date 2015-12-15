Яресько призвала политиков не вносить раскол в правительственную команду

Об этом Яресько сказала в ходе пресс-конференции в Киеве, комментируя конфликт, возникший между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили на заседании Национального совета 14 декабря.

«В адрес правительства были высказаны обвинения в коррупции, и правительство их опровергает. Несмотря на то, что это коалиционное правительство, мы работаем как единая команда. Не надо раскалывать (правительство – УНИАН)», – сказала Яресько и предложила не возвращаться к этому конфликту.

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря в ходе заседания Национального совета реформ между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили возник конфликт, в ходе которого Аваков плеснул водой в лицо Саакашвили и назвал его популистом. В ответ Саакашвили призвал обнародовать видеозапись заседания, на котором, по его словам, имело место «недостойное и провокационное поведение премьер-министра и министра внутренних дел».

В свою очередь министр здравоохранения Александр Квиташвили призвал политиков «не раскачивать лодку» и дать правительству работать.