Саакашвили тратит на личные нужды миллионы гривен из благотворительного фонда воинов АТО - депутат

Об этом заявил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Голубов в среду во время выступления с парламентской трибуны.

"С 30 апреля в Одессе работает шайка грузинских "реформаторов" во главе с главным реформатором Тбилиси и всея Грузии Михо Чудотворцем", - сказал он, вызвав бурные аплодисменты и смех в сессионном зале.

"12 декабря грузинская хакерская группировка "Хинкали" опубликовала ряд очень интересных документов, которые свидетельствуют, что команда Саакашвили грабит и ежедневно тратит на личные нужды средства благотворительного фонда, созданного для реабилитации воинов АТО", - сказал он.

"На эти средства они устраивают себе банкеты, покупают дорогие автомобили, вызывают певиц из Рима и Тбилиси для развлекательных мероприятий и многое другое, в частности, тратят средства на личный пиар", - подчеркнул Голубов.

Народный депутат отметил, что 111 тысяч гривен из фонда для бойцов АТО было потрачено на фуршет в "Бристоле", 3 млн грн за три дня было потрачено на личный пиар Саакашвили на телеканале "Интер", 4 млн грн - на покупку шести автомобилей для кортежа "реформаторов", 300 тыс. грн потрачено на бензин.

По словам Дмитрия Голубова, также стало известно, что деньги фонда идут на оплату перелетов Саакашвили и его охранников.

"Самое главное, что за деньги этого фонда прилетел начальник УМВД в Одесской области генерал милиции Гия Лордкипанидзе. А это является настоящим коррупционным правонарушением. Поэтому я требую от нового антикоррупционного прокурора немедленно разобраться с этими фактами и отстранить этого чиновника от должности. И этот человек будет заниматься чистками в милиции?! Какие чистки? Какие реформы? Взяточники! Воры в законе!",- возмутился народный депутат.

"Эта грузинская банда, которая приехала сегодня на гастроли, как цирковая группа, гастролирует сегодня по нашей стране и собирает средства на осенние выборы в Грузии. Они отсюда уедут и оставят после себя коррупцию и позор", - резюмировал Голубов.