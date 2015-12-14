Гройсман инициирует проведение на этой неделе внеочередного заседания Рады

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Гройсмана, на внеочередном пленарном заседании должны быть рассмотрены поданные в парламент проекты Государственного бюджета на следующий год и изменений в Налоговый кодекс.

"На четверг созываю внеочередное заседание Верховной Рады. В эту пятницу, как только бюджет и связанные с ним законопроекты были поданы Правительством в Верховную Раду, я дал поручение профильным комитетам рассмотреть их и подготовить предварительные выводы. До конца года осталось мало времени, поэтому мы должны немедленно начать рассмотрение Государственного бюджета на следующий год и рассмотрение изменений в Налоговый кодекс. 17 декабря бюджетный и налоговый пакеты должны быть представлены на пленарном заседании", - говорится в сообщении.

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Гройсман надеется, что относительно этих документов будут найдены решения, которые обеспечат финансовую стабильность в стране.

"Далее у нас будет возможность подать свои замечания и предложения. Сроки очень сжатые, но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы выйти на принятие бюджета. От тех решений, которые, я надеюсь, будут найдены, зависит финансовая стабильность в стране", - отметил председатель Верховной Рады.

На четвер скликаю позачергове засідання Верховної Ради. Цієї п'ятниці, як тільки бюджет і пов'язані з ним законопроекти ... Posted by Volodymyr Groysman on Monday, December 14, 2015

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Кабинет министров Украины внес в парламент проект государственного бюджета на 2016 год, а также проект изменений в Налоговый кодекс.

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Напомним, компромиссный вариант налоговой реформы, разработанный Министерством финансов Украины и который был обсужден во время заседания Национального совета реформам при президенте Украины, предусматривает сокращение количества предпринимателей - плательщиков единого налога до 958 тыс. человек с нынешних 1,2 млн человек и сокращение групп «единоналожников» до трех с нынешних четырех. Кроме того, он предусматривает сохранение ставки налога на добавленную стоимость в 20% для внутренних операций, 0% - для внешних операций, 7% - для фармацевтической индустрии, а также переходный период уплаты НДС для аграриев сроком 1 год, когда 75% налога уплачивается в бюджет, а 25% остается на специальных инвестиционных счетах плательщиков.

Как ожидается, в случае принятия налоговой реформы ставки налогов будет изменен с 1 января 2016 года, а само тело нового Налогового кодекса, который насчитывает 700 страниц - с 1 апреля 2016 года.