Абромавичус отреагировал на отставку Пивоварского: это следствие недостаточной поддержки реформаторов

16:36, 11 декабря 2015
Политика
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Министр экономического развития и торговли (МЭРТ) Айварас Абромавичус негативно отреагировал на заявление об отставке главы Мининфраструктуры Андрея Пивоварского.

Фото УНИАН

Об этом глава Минэкономразвития Абромавичус написал в своем Twitter.

"Отставка Пивоваркого и его команды - супер негативная новость и следствие недостаточной политической поддержки реформаторов", - отмечается в его сообщении.

Ранее сегодня министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил о намерении подать в отставку и призвал депутатов проголосовать за соответствующее решение.

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Вслед за Пивоварским о своей отставке заявили первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер и заместитель министра Владимир Омелян.

Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум".

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