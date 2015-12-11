Абромавичус отреагировал на отставку Пивоварского: это следствие недостаточной поддержки реформаторов
Министр экономического развития и торговли (МЭРТ) Айварас Абромавичус негативно отреагировал на заявление об отставке главы Мининфраструктуры Андрея Пивоварского.
Об этом глава Минэкономразвития Абромавичус написал в своем Twitter.
"Отставка Пивоваркого и его команды - супер негативная новость и следствие недостаточной политической поддержки реформаторов", - отмечается в его сообщении.
Отставка Пивоваркого и его команды - супер негативная новость и следствие недостаточной политической поддержки реформаторов
— Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) December 11, 2015
Ранее сегодня министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил о намерении подать в отставку и призвал депутатов проголосовать за соответствующее решение.
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Вслед за Пивоварским о своей отставке заявили первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер и заместитель министра Владимир Омелян.
Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум".