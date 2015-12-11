Вслед за министром инфраструктуры Пивоварским об отставке заявили его замы

14:50, 11 декабря 2015
Политика
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Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер и заместитель министра Владимир Омелян вслед за министром инфраструктуры Андреем Пивоварским заявили о своей отставке.

Фото УНИАН

Об этом они сообщили в ходе брифинга сегодня, 11 декабря.

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"Со своей стороны я как заместитель министра напишу заявление в первый день назначения нового министра", - сказал Омелян.

"Я уже написал заявление и ожидаю решения Кабмина", - сказал Шульмейстер.

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