Вслед за министром инфраструктуры Пивоварским об отставке заявили его замы
14:50, 11 декабря 2015Политика
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Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер и заместитель министра Владимир Омелян вслед за министром инфраструктуры Андреем Пивоварским заявили о своей отставке.
В Мининфраструктуры произойдут кадровые перестановки / Фото УНИАН
Об этом они сообщили в ходе брифинга сегодня, 11 декабря.
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"Со своей стороны я как заместитель министра напишу заявление в первый день назначения нового министра", - сказал Омелян.
"Я уже написал заявление и ожидаю решения Кабмина", - сказал Шульмейстер.
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