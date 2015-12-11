Барна против Яценюка: Обнародовано детальное видео причины драки в Раде
12:47, 11 декабря 2015Политика
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В сети появилось подробное видео событий, повлекших массовую драку депутатов в Верховной Раде.
Скриншот видео
Напомним, драка началась после того, как депутат Олег Барна из фракции "БПП", который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне, подарил букет красных роз премьер-министру Арсению Яценюку, схватил его и вынес из-за трибуны.
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