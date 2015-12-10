УКРОП поддержит повторные выборы в Кривом Роге в марте – нардеп



Об этом в комментарии журналистам в парламенте заявил член политсовета партии УКРОП, народный депутат Тарас Батенко.

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«Чтобы ситуация не зашла в тупик и не произошло противостояние, мы поддержим постановление о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога на 27 марта. Все главные участники коалиции к этому готовы. Но БПП почему-то не делегировала своего представителя в рабочую группу по разработке проекта постановления. Если этот вопрос быстро проработают и это постановление внесут в сессионный зал, уже сегодня мы могли бы его рассмотреть», – заявил нардеп Батенко.

По его словам, сегодня не идет речь о поддержке УКРОПом на выборах мэра Кривого Рога представителя «Самопомочи» Юрия Милобога. «Позиция «Самопомочи» не всегда ровная относительно поддержки патриотических сил в Центрально-Восточной Украине. Я считаю, что победа представителя демократических сил в Кривом Роге могла бы выровнять эту позицию «Самопомочи», чтобы мы могли вместе сотрудничать во многих советах, в том числе и в родной для меня Львовской области и на востоке Украины», – подытожил Тарас Батенко.

Напомним, ранее парламентская ВСК утвердила отчет о нарушениях во втором туре выборов мэра Кривого Рога. В своем решении комиссия признала невозможным установление результатов выборов мэра и рекомендовала парламенту назначить новые выборы, утвердив новый состав Центральной избирательной комиссии, а также обратиться в правоохранительные органы с требованием наказать ответственных за фальсификации.

Согласно данным ТИК Кривого Рога, городским головой 15 ноября был избран представитель «Оппозиционного блока», действующий городской голова Юрий Вилкул, который получил 89 209 голосов избирателей. Его соперник, представитель «Самопомочи» Юрий Милобог получил 88 457 голосов.