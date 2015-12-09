В Кабмине предупредили, что за безосновательные обвинения в коррупции будут подавать в суд

Ведь обвинения в коррупции, не подтвержденные ничем, вредят финансовой деятельности предприятий и имиджу Украины в целом.

Об этом сообщает информационный портал КМУ.

На этом акцентировали внимание во время публичного отчета правительства министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

В частности, Андрей Пивоварский отметил, что общий годовой оборот «Укрзализныци» составляет примерно 2,5 - 2,6 млрд. долл, поэтому обвинения в якобы потерях 2,2 млрд. долл. компанией выглядит нелогично.

«Откуда взялись 2,2 млрд. долл., на базе чего подсчитано? Где фактаж? Я задавался этим вопросом. Пока ответа не получил», - отметил Андрей Пивоварский.

«И Укрзализныця, и другие компании, которые упоминались от Министерства инфраструктуры в целом, руководители этих компаний напишут письма антикоррупционного прокурора и попросят расследовать эти вещи», - отметил министр. При этом он подчеркнул, что: «Если есть факты, то, собственно, кто-то должен понести за это наказание. Если нет фактов - также кто-то наверное должен понести наказание».

При этом он добавил, что "Укрзализныця каждые полгода предоставляет аудированные отчеты, которые делают невозможным ситуацию с финансовыми злоупотреблениями.

«Министерство поддержит правоохранительные органы, если они привлекут к ответственности виновных», - заверил Андрей Пивоварский. При этом он не исключает, что в случае не подтверждения обвинений, руководство Укрзализныци обратится в суд.

В то же время Андрей Пивоварский убежден, что заявления о якобы коррупции были сделаны с целью создания преград для привлечения инвестиций: «Укрзализныця " и министерство сейчас активно ведут переговоры с Европейским инвестиционным банком, с ЕБРР о привлечении новых денег».

Ситуация и с обвинениями Укрспирта выглядит еще более абсурдной – при годовом обороте 3 млрд.долл, прозвучали обвинения в использовании коррупционных схем ... 120 млрд. долл.

«Хочу напомнить, что общий объем компании 3 млрд. всего, - заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. - Очень трудно из 3 украсть 120».

«Мы готовы всю информацию передать антикоррупционном прокурору. Если информация не будет подтверждена, значит руководство предприятия должно подавать в суды», - отметил Алексей Павленко. Он добавил, что чистая прибыль Укрспирта за 9 месяцев этого года вдвое превышает официальный результат прошлого года и в 10 раз превышает результаты 2013 года.

Министр также высказал мнение, что такие голословные заявления были сделаны с целью дискредитации.

«Такие заявления вредят не только приватизации, потому что мы сейчас озвучили, что Укрспирт должен быть приватизирован, но и имиджу Украины и правительства», - отметил Алексей Павленко.