Приказ о применении оружия против активистов Майдана отдавал лично Янукович - прокурор ГПУ

Об этом в эфире "5 канала" заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.

"Сейчас все эпизоды, дела объединяются, мы видим единый умысел, однозначно видим, что на вершине этой пирамиды находится непосредственно Виктор Янукович, который давал незаконные указания, а дальше уже идут другие лица, которые все это выполняли. Я думаю, что в ближайшее время Генеральный прокурор сделает по этому поводу заявление и расставит все точки над "і", - отметил он.

Читайте такжеЯнукович будет судиться с Украиной за "нарушение своих прав" в ЕСПЧ

Также, Генеральная прокуратура не исключает причастность к расстрелам на Майдане Независимости в феврале прошлого года российской стороны.

Ранее УНИАН сообщал, что адвокаты Виктора Януковича не делают реальных шагов для того, чтобы их подзащитный был допрошен.

Также, Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин уверяет, что дело о расстреле Небесной сотни на Майдане фактически расследовано.