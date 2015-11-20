Янукович подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против Майдана – ГПУ

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Я себе не представляю, как строить работу, чтобы не видеть для себя оптимизма в том, что мы достигнем результата. Смысла нет думать иначе. Но масса обстоятельств влияет. Относительно всех преступлений будет ли установлена, доказана причастность именно конкретных лиц - категорически сложно утверждать», - отметил он.

Читайте такжеГПУ: 270 лицам сообщено о подозрении в преступлениях против Майдана, в частности 43 высшим должностным лицам

«Но по определенным направлениям событий уже есть доказательства, которые позволяют нам сообщить о подозрении или направить обвинительный акт в суд. В настоящее время Янукович подозревается в организации большинства случаев применения насилия на Майдане», - подчеркнул Горбатюк.