Яценюк назвал ключевые реформы, которые должно осуществить правительство в ближайшее время

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом.

«Мы проговорили основные вопросы, которые необходимо сделать в ближайшее время. Позиция администрации США совпадает с позицией правительства. Это реальная борьба с коррупцией, дерегуляция и уменьшение влияния власти на экономические процессы, реформа налоговой системы, приватизация, введение новых стандартов в управление государственных компаний», - сказал премьер.

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При этом он добавил, что успех Украины был бы невозможен без помощи США.

«Но мы можем получать поддержку только тогда, когда мы демонстрируем прогресс», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Джо Байден считает, что украинская власть в течение следующего года должна сделать шаги, которые определят судьбу страны на будущие поколения. Он считает, что сильное гражданское общество будет иметь критическое значение для будущего Украины.