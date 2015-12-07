Германия во время председательства в ОБСЕ постарается укрепить роль СММ ОБСЕ на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в рамках дискуссионного клуба фонда «Открой Украину».

Представитель МИД ФРГ заявил, что вопрос Украины будет главным во время председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году.

При этом он отметил, что ключевым направлением работы будет "усиление и укрепление Специальной мониторинговой миссии. Вы знаете, что мы увеличим личный состав миссии до 1 тыс. наблюдателей, усилим их присутствие, в том числе в районах, которые находятся рядом с границей".

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Также, Регенбрехт сообщил о намерении ФРГ провести несколько международных семинаров и заседаний, где главным вопросом будет решение проблем Украины.

Он добавил, что во время председательства Германии в ОБСЕ, его страна заинтересована заново пересмотреть совместную безопасную платформу европейских стран при участии всех стран-членов ОБСЕ, в том числе с участием России.

"Я думаю, что эта цель может быть достаточно амбициозной, и мы должны будем ограничиться сосредоточением на Украине и Минском процессе для защиты и укрепления Украины", - заявил Регенбрехт.

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По его словам, для разрешения ситуации в Украине нет альтернативы, как кроме поиска урегулирования ситуации через диалог. В связи с этим он сказал, что надо будет попробовать установить своеобразные "мосты" для поиска взаимопонимания путем привлечения России в повестку дня в рамках международных институтов, но с сохранением соответствующего давления.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаер считает, что ОБСЕ имеет потенциал для участия в решении украинско-российского конфликта. Он также подчеркнул необходимость достичь большего уровня доверия между сторонами в 2016 году, когда Германия будет выполнять роль председательствующей страны ОБСЕ.