Читатели УНИАН верят в помаранчевую коалицию

Преимущественное большинство пользователей украиноязычного сайта УНИАН верят в создание помаранчевой коалиции в Верховной Раде. То, что “Наша Украина”, Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия образуют большинство, предсказывают 75,2 процента. В объединение “Нашей Украины” и “Регионов” (без БЮТ) верит 16,8 процента. Создание оппозиционного большинства в Верховной Раде (“Регионы” + БЮТ) прогнозирует лишь 5,2 процента. Всего в опросе приняло участие 2017 человек. Вопрос звучал так: “Какие политические силы составят основу парламентского большинства?”

Интересно, что пользователи русскоязычной версии не столь категоричны в своих прогнозах. За оранжевую коалицию проголосовало 64,8 процента, за “цветную” – четверть (25,3) процента. В оппозиционное большинство верит так же мало – 5,5 процента посетителей. Всего на «русском» сайте проголосовало 1113 человек.

Среди комментариев, присланных участниками голосования, представляют интерес следующие: “Помаранчевая коалиция, вероятнее всего, будет создана, но она будет неустойчива, будут возникать дрязги, возможно, дойдет до роспуска парламента”; “Президенту не хватает мужества признать поражение перед женщиной - то есть Тимошенко, очевидна непутевость, непрофессиональность, нахальство и меркантильность руководителей НСНУ. Будет роспуск ВР”.