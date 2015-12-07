Байден прибыл с официальным визитом в Украину
07:54, 07 декабря 2015Политика
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Вице-президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев.
Скриншот видео
Как сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Украине, самолет Байдена приземлился в международном аэропорту "Борисполь" в ночь с 6-го на 7-е декабря.
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Согласно сообщению, вице-президента встречал посол США в Украине Джеффри Пайетт. Визит Байдена продлится до вторника, 8 декабря.
Байден намерен встретиться с представителями гражданского общества, президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.
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