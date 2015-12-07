Байден прибыл с официальным визитом в Украину

Вице-президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев.

Как сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Украине, самолет Байдена приземлился в международном аэропорту "Борисполь" в ночь с 6-го на 7-е декабря. Читайте такжеСтало известно, о чем будет говорить Байден во время встреч с Порошенко и Яценюком - СМИ Согласно сообщению, вице-президента встречал посол США в Украине Джеффри Пайетт. Визит Байдена продлится до вторника, 8 декабря. Байден намерен встретиться с представителями гражданского общества, президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

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