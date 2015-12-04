Коломойский прокомментировал снятие с эфира "Шустер Live"

Об этом Коломойский рассказал в интервью "Левому берегу".

«Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко был против сотрудничества с Савиком Шустером, так как «это сотрудничество закончится на третьей неделе», - отметил Коломойский.

Он добавил, что стороны заключили временный контракт, который утрачивал силу – в случае, если не будет подписан основной.

«Все происходило в условиях цейтнота. Встреча состоялась 1-го сентября, а 4-го был запланирован эфир. Цейтнот образовался сам по себе. Еще раз: встреча была неожиданной. Обсуждение началось 30-го августа, 1 сентября мы встретились, 4-го - эфир. Поэтому наш первый контракт действительно был, как вы сказали, предконтрактом. В нем было два пункта, которые обсуждались до конца октября, затем должен был быть подписан основной контракт», - заявил владелец медиа.

Коломойский опроверг слухи о том, что это по его поручению шоу перестали транслировать.

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«Как выразился Ткаченко, в программе происходило банальное раскачивание лодки. При заключении контракта, шла речь о 100% объективности: в приглашении гостей; работе социологической службы; людей, которые жмут на кнопки. Но то, что увидел я и специалисты канала в первой программе, шло в разрез с обязательствами, которые взял на себя господин Шустер. Объективности не было ни в чем, обычное «мочилово». Ляшко «мочил» Порошенко, а альтернативную точку зрения в студии никто не представлял. Но, позвольте, существуют журналистские стандарты: баланс мнений и т.д. Можно ли устраивать в эфире аутодафе, если нет второй точки зрения? Это было похоже на распятие. Происходящее мы обсудили с Ткаченко и он, как и ряд других людей, подтвердил мои сомнения. Во второй программе сомнения вызвала уже работа социологической службы», - отметил бизнесмен.

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Коломойский заявил, что никаких звонков с Банковой ему не поступало. И даже наоборот он сам позвонил господину Ложкину и спросил: «Ну что, попкорном запаслись уже»? Он: «да». Я: «А валидолом? Ну, так выбрасывайте и то, и другое - передачи не будет».

«Решение о снятии Шустера с эфира принял Александр Ткаченко», - добавил бизнесмен.

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Он подчеркнул, что был в курсе этого решения.

«Мне никто не звонил и не угрожал. Но снятие Шустера с эфира не влияет на наши отношения с Банковой. Касательно «плюсов»: я все время испытываю давление. Испытывают ли его журналисты «плюсов» - у них надо спросить, - резюмировал Коломойский.