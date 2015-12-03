Самовыдвиженец Требушкин победил в Красноармейске с результатом 83,5% - ЦИК

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Требушкин получил поддержку 17441 избирателя (83,53% от всех проголосовавших).

Второе место занял кандидат Молодежной партии Сергей Андрейченко, получивший 1582 голоса (7,58%).

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За Сергея Дороша ("Блок Петра Порошенко "Солидарность") проголосовало 533 человека (2,55%), за Игоря Регана ("Самопомич") - 480 (2,3%), а за Александра Яструбенко ("Наш край") - 326 (1,56%).

Прочие кандидаты получили менее 100 голосов и менее 0,5%. Всего в выборах мэра Красноармейска участвовало 20 кандидатов.

Отметим, что на выборах 25 октября в самом Димитрове победил выдвиженец "Оппозиционного блока" Александр Брыкалов, до того бывший секретарем горсовета.

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Как отмечали местные СМИ, Требушкин и Брыкалов известны как активные сепаратисты, а флаг "ДНР" даже некоторое время висел на здании горсовета Димитрова.

Во время противостояния на Грушевского в Киеве Требушкин лично возил "Беркуту" носки и сало, впоследствии называл новые украинские власти "хунтой", а вспоминая аннексию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

Однако уже осенью 2014 года он пытался баллотироваться в Верховную Раду, но снял свою кандидатуру из-за появления видеоролика о том, как в Димитрове выкапываются водопроводные трубы под видом их замены. Авторы видео утверждали, что трубы вывозят в неизвестном направлении, и к этому имеет отношение сам мэр.