Джемилев считает, что в оккупированном Крыму должна появиться мониторинговая миссия

Об этом заявил национальный лидер крымских татар, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», Джемилев в рамках сессии Совета министров ОБСЕ в Белграде встретился с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, Латвии, Швеции, Дании, Норвегии, Канады, США, Турции.

В ходе беседы дипломаты были ознакомлены с текущей ситуацией в оккупированном Крыму. К их сведению довели информацию о нарушении прав человека и международного права со стороны Российской Федерации, которая незаконно аннексировала АРК и город Севастополь.

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По мнению Джемилева, один из важных шагов, который должен быть сделан со стороны европейских и международных институтов, – это направление мониторинговой миссии на территорию полуострова Крым.

3-4 декабря в Белграде проходит ежегодная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ. Вопрос Крыма стоит на повестке дня заседания.