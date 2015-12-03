Джемилев считает, что в оккупированном Крыму должна появиться мониторинговая миссия
Европейские и международные институты должны направить во временно оккупированный Россией Крым мониторинговую миссию.
Об этом заявил национальный лидер крымских татар, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», Джемилев в рамках сессии Совета министров ОБСЕ в Белграде встретился с руководителями внешнеполитических ведомств Украины, Латвии, Швеции, Дании, Норвегии, Канады, США, Турции.
В ходе беседы дипломаты были ознакомлены с текущей ситуацией в оккупированном Крыму. К их сведению довели информацию о нарушении прав человека и международного права со стороны Российской Федерации, которая незаконно аннексировала АРК и город Севастополь.
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По мнению Джемилева, один из важных шагов, который должен быть сделан со стороны европейских и международных институтов, – это направление мониторинговой миссии на территорию полуострова Крым.
3-4 декабря в Белграде проходит ежегодная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ. Вопрос Крыма стоит на повестке дня заседания.