МИД призывает сообщать, кто обозначает Крым территорией России

Об этом говорится в сообщении ведомства.

МИД сообщает, что принимает меры по предотвращению некорректного обозначения на картах (электронных и печатных) Автономной Республики Крым, как это имело место в случае с французским издательством Larousse

"В то же время, для получения полной информации в отношении таких случаев нам необходима ваша помощь. Каждый из вас имеет в распоряжении разнообразные карты, как в печатном виде, так и на электронных носителях. Просим информировать, если вы обнаружили неправильное отображение Крыма на картах, которыми пользуетесь", - сказано в сообщении.

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Фиксируя такие факты, министерство будет обращаться в центральные офисы компаний, выпускающих такие карты, с просьбой привести в соответствие карту Украины к нормам международного права и резолюции Генеральной ассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 года, которые подтверждают территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

В частности, МИД просит присылать на адрес crimea@mfa.gov.ua информацию о программном продукте/карте (название, язык использования, год изготовления, дата обновления карт), компании-производителе продукта/карты (название, страна, центральный офис), техническом приборе, на котором используется программный продукт (название, год, производитель), другую дополнительную информацию (например, отображение карты АР Крым на навигаторе, который установлен в автомобиле, - марка, год выпуска).

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