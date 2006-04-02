Витренко окружила ЦИК

Активисты блока Наталии Витренко "Народная оппозиция" установили на площади перед Центральной избирательной комиссией несколько десятков палаток с символикой блока.

Как сообщает ICTV, палатки пока еще пусты, однако активисты блока обещают, что вскоре сюда съедутся их сторонники со всей Украины.

Пикетчики выступают против фальсификаций и требуют пересчета голосов по выборам в Верховную Раду. Они утверждают, что палаточный городок простоит на площади, пока ЦИК не объявит проверенные результаты выборов.

По словам председателя штаба блока Наталии Витренко "Народная оппозиция" в г. Днепропетровск Тамары МУМИНОВОЙ, "Бессрочная акция протеста точно будет. Мы хотим, чтобы было честно, ведь президент что сказал: "За честные выборы".

Как сообщал УНИАН, 1 апреля активисты блока Наталии Витренко "Народная оппозиция" начали бессрочное пикетирование здания ЦИК.

По словам организаторов акции, "пикет проводится в знак протеста против фальсификации при подсчете голосов избирателей во время парламентских выборов".

Ранее после объявления итогов выборов Н.ВИТРЕНКО заявляла, что ее сторонники будут добиваться пересчета голосов в связи с массовыми нарушениями во время выборов.

Для достижения трехпроцентного проходного барьера в парламент Блоку Наталии Витренко не хватило 0,07% голосов избирателей.