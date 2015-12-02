Reuters стало известно, о чем будет говорить вице-президент США Байден с трибуны Рады
17:59, 02 декабря 2015Политика
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Вице-президент США Джо Байден во вторник, 8 декабря, выступит в Верховной Раде Украины.
REUTERS
Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого Дома, выступление Байдена в украинском парламенте будет частью его двухдневного визита в Украину.
Во время выступления вице-президент США будет говорить об американском противодействии российской аннексии Крыма и о поддержке соглашения о реструктуризации долга.
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Ранее УНИАН сообщал, что нардеп анонсировал выступление в Совете вице-президента США Байдена. "В знак уважения к героизму украинского народа Байден планирует выступить на сессионном заседании Верховной Рады во вторник", - отметил депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.
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