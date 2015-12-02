Нардеп анонсировал выступление в Раде вице-президента США Байдена

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

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«В знак уважения к героизму украинского народа Байден планирует выступить на сессионном заседании Верховной Рады во вторник», - отметил депутат.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что "Байден осуществит визит в Украину в неделю, которая начинается 7 декабря 2015 года".

"Планируются встречи президента Украины, премьер-министра Украины, депутатов Верховной Рады и представителей гражданского общества с вице-президентом США", - отметил он.