Нардеп анонсировал выступление в Раде вице-президента США Байдена
16:40, 02 декабря 2015Политика
1873 0
Во вторник, 8 декабря, вице-президент США Джозеф Байден планирует выступить на заседании Верховной Рады Украины.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко.
Читайте такжеБайден и Юнкер: санкции против РФ должны быть связаны с выполнением Минских соглашений
«В знак уважения к героизму украинского народа Байден планирует выступить на сессионном заседании Верховной Рады во вторник», - отметил депутат.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что "Байден осуществит визит в Украину в неделю, которая начинается 7 декабря 2015 года".
"Планируются встречи президента Украины, премьер-министра Украины, депутатов Верховной Рады и представителей гражданского общества с вице-президентом США", - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter