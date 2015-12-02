В НАТО не собираются "как всегда" сотрудничать с Россией, пока она не выполнит Минские договоренности - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя информацию по поводу возможного проведения заседания Совета РФ-НАТО.

«В НАТО не возвращаются к сотрудничеству с Россией, каким оно было в прошлом. Этот мессидж сегодня я получил от каждого министра», - сказал глава ведомства.

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Он пояснил, что речь идет о необходимости взаимодействия между альянсом и Россией в военной сфере, чтобы избежать ситуаций нарушения воздушного пространства НАТО российскими самолетами.

"Взаимодействие по военным вопросам полностью находится в компетенции альянса, но, прежде всего - никакого возвращения к делам, как всегда", - подчеркнул Климкин.

По его словам, "четким ориентиром для того, чтоб возобновить отношения России с НАТО", будет выполнение Минских договоренностей.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что заседание Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось в среду, является символичным как "сигнал поддержки и солидарности с Украиной".

"Я был рад слышать от всех очень четкий сигнал поддержки независимости, суверенитета и неприкосновенности границ Украины", - сообщил Климкин и добавил, что услышал "четкие мессиджи о необходимости полного выполнения Минских договоренностей".

Он проинформировал коллег о состоянии выполнения Минских договоренностей, о новой волне эскалации на местах и умышленной дестабилизации ситуации на линии разграничения. Также он сообщил о состоянии выполнения реформ в Украине.

"Наша цель - реформировать сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - подчеркнул Климкин.