В оккупированном Крыму пригрозили "огнем на поражение" в случае морской блокады полуострова
Так называемый первый вице-премьер оккупированного Крыма Михаил Шеремет предупреждает организаторов блокад не вынашивать планы о морской блокаде полуострова, не идти на опрометчивые поступки.
Он отметил, что все стратегические объекты аннексированного Крыма, в том числе Керченская паромная переправа, взяты под охрану, передает РИА Новости.
"У нас все под контролем и усиленной охраной, поэтому шансов у них нет", - подчеркнул Шеремет.
В свою очередь так называемый вице-премьер "крымского правительства" Руслан Бальбек считает, что морская блокада Крыма закончится с первой встречей с российскими кораблями.
Читайте такжеПоклонская пригрозила наказанием всем причастным к блокаде Крыма
"Морская блокада закончится с первой встречей с пограничными кораблями Российской Федерации. Пиратствовать в российской экономической зоне шайка Ислямова не будет", - заявил он.
"Вице-премьер" напомнил, что российские пограничники не церемонятся с нарушителями и при необходимости сразу откроют огонь на поражение.
Напомним, вчера Ленур Ислямов - основной координатор блокады Крыма - пообещал "морскую блокаду" полуострова вслед за транспортной и энергетической.