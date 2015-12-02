В оккупированном Крыму пригрозили "огнем на поражение" в случае морской блокады полуострова

Он отметил, что все стратегические объекты аннексированного Крыма, в том числе Керченская паромная переправа, взяты под охрану, передает РИА Новости.

"У нас все под контролем и усиленной охраной, поэтому шансов у них нет", - подчеркнул Шеремет.

В свою очередь так называемый вице-премьер "крымского правительства" Руслан Бальбек считает, что морская блокада Крыма закончится с первой встречей с российскими кораблями.

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"Морская блокада закончится с первой встречей с пограничными кораблями Российской Федерации. Пиратствовать в российской экономической зоне шайка Ислямова не будет", - заявил он.

"Вице-премьер" напомнил, что российские пограничники не церемонятся с нарушителями и при необходимости сразу откроют огонь на поражение.

Напомним, вчера Ленур Ислямов - основной координатор блокады Крыма - пообещал "морскую блокаду" полуострова вслед за транспортной и энергетической.