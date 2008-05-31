Колесников не дал донецкому отделению ПР ни одного олигарха

Председатель Донецкого областного отделения Партии регионов, заместитель руководителя партии Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что в Партии регионов нет олигархов, есть бизнесмены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов.

«В Партии регионов нет олигархов, есть бизнесмены», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ в ответ на реплику председателя Красноармейской районной организации партии Надежды МАСЛО, которая в своем выступлении попросила прикрепить к их районной организации «кого-нибудь из олигархов».

По словам Н.МАСЛО, сегодня от депутатов Донецкого облсовета к Красноармейской районной организации Партии регионов прикреплен только один бизнесмен, но «хотелось бы закрепить еще кого-нибудь».