Шуфрич стал «почетным профессором» по панкратиону

«Дуэль» между политиком-регионалом Нестором Шуфричем и начальником Госохраны Валерием Гелетеем не состоялась из-за отказа «телохранителя Президента» от боя. Пресс-секретарь Шуфрича Людмила Щербань заверила УНИАН, что политик был готов выходить на поединок, и только инициатива начальника УГО послужила причиной отмены боя.

Собравшимся в Школе олимпийского резерва журналистам Гелетей свое нежелание выходить на ринг аргументировал тем, пресса с самого начала неверно трактовала его слова. "Проходили соревнование по рукопашному бою, в которых я был участником. Журналист спросил, с кем бы я хотел посоревноваться. Я сказал, что не против посоревноваться с Коновалюком и с Шуфричем, - объяснил Гелетей. - Нестор Иванович принял это как вызов, и пошли письма в мой адрес не очень корректного содержания. В какой-то момент я подумал себе - пойду и накажу его чисто по-спортивному". По словам начальника УГО, заходя в раздевалку, где перед запланированным боем депутат переодевался в кимоно, он заранее ожидал какого-то недоразумения, однако Шуфрич встретил соперника с улыбкой. Гелетей «увидел, что он (Шуфрич – ред.) разогрет. Мне было приятно, что это храбрый человек», - так описал ситуацию начальник госохраны.

Нестор Шуфрич подтвердил, что инициатором отмены поединка стал именно Гелетей. "Приехал Гелетей и в присутствии моего тренера сказал, что его неправильно поняла пресса, так как он пошутил, а потому предложил обменяться рукопожатиями", - нардеп добавил, что «как мастер спорта в другом виде спорта» он не мог не ответить на рукопожатие.

Впрочем, в то же время Шуфрич выразил надежду, что после случившегося ни у кого из чиновников не возникнет желания подобным образом шутить в адрес политиков.

Поскольку обещанного зрелища не получилось, то его «на скорую руку» заменили двухминутным спаррингом Шуфрича с его тренером Александром Мандриком, который возглавляет национальную сборную по панкратиону. А также вручением политику сертификата о присвоении ему третьего дана (звание соответствует мастеру спорта) в этом самом жестком из всех видов борьбы. Сам Шуфрич заявил, что для него это звание – нечто вроде «почетного профессора в каком-то университете». Но тренер, похоже, воспринимает успех двухнедельного обучения всерьез. В субботу он заявил, что у его подопечного – очень сильный удар ногой. А накануне «хвастал» перед журналистами высокой работоспособностью протеже: "Честно могу вам сказать, 2 раза в день на ковре, он пашет, как проклятый и за это время нескольким приёмам научился", - отметил Мандрик.