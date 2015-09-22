Шокин подписал приказ о создании антикоррупционной прокуратуры

В структуре Генеральной прокуратуры Украины создана Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, соответствующий приказ сегодня подписал генеральный прокурор Виктор Шокин.

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Отмечается, что приказ издан во исполнение требований Закона Украины «О прокуратуре». Согласно закону, ее структура и штатное расписание согласовано с директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура создана на правах самостоятельного структурного подразделения в составе управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде, а также двух отделов: аналитико-статистического и документального обеспечения.

Прокуратуру возглавит заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который будет иметь первого заместителя и заместителя.

«Согласно Закону, на Специализированную антикоррупционную прокуратуру возлагаются следующие функции: надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины; поддержание государственного обвинения в соответствующих производствах и представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, предусмотренных этим Законом и связанных с коррупционными или связанными с коррупцией правонарушениями», - информируют в ГПУ.

Укомплектование Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет проходить на конкурсной основе в соответствии с процедурой, установленной положениями Закона Украины «О прокуратуре».

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон ”О прокуратуре” (об усовершенствовании и особенностях применения отдельных положений), которыми предусмотрено создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

17 сентября Верховная Рада Украины избрала семь человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявлял, что именно антикоррупционный прокурор будет представлять обвинение по расследованным НАБ делаи в суде как отдельное подразделение в системе Генеральной прокуратуры.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что конкурсная комиссия до ноября изберет антикоррупционного прокурора, что необходимо для запуска работы Национального антикоррупционного бюро.