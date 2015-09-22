Шокин подписал приказ о создании антикоррупционной прокуратуры

18:15, 22 сентября 2015
Политика
1731 0

Прокуратуру возглавит заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который будет иметь первого заместителя и заместителя.

Шокин / Фото УНИАН

В структуре Генеральной прокуратуры Украины создана Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, соответствующий приказ сегодня подписал генеральный прокурор Виктор Шокин.

Читайте такжеАнтикоррупционная реформа уже в этом году должна дать первые результаты – Порошенко

Отмечается, что приказ издан во исполнение требований Закона Украины «О прокуратуре». Согласно закону, ее структура и штатное расписание согласовано с директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура создана на правах самостоятельного структурного подразделения в составе управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде, а также двух отделов: аналитико-статистического и документального обеспечения.

Прокуратуру возглавит заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который будет иметь первого заместителя и заместителя.

«Согласно Закону, на Специализированную антикоррупционную прокуратуру возлагаются следующие функции: надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины; поддержание государственного обвинения в соответствующих производствах и представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, предусмотренных этим Законом и связанных с коррупционными или связанными с коррупцией правонарушениями», - информируют в ГПУ.

Укомплектование Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет проходить на конкурсной основе в соответствии с процедурой, установленной положениями Закона Украины «О прокуратуре».

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон ”О прокуратуре” (об усовершенствовании и особенностях применения отдельных положений), которыми предусмотрено создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

17 сентября Верховная Рада Украины избрала семь человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Читайте такжеПорошенко подчеркнул необходимость отмены Радой неприкосновенности депутатов и судей

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявлял, что именно антикоррупционный прокурор будет представлять обвинение по расследованным НАБ делаи в суде как отдельное подразделение в системе Генеральной прокуратуры.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что конкурсная комиссия до ноября изберет антикоррупционного прокурора, что необходимо для запуска работы Национального антикоррупционного бюро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter