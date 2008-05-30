Ющенко разработал для Тимошенко сценарий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на сегодняшнем заседании СНБО очертил для правительства сценарий экономических предложений для преодоления кризиса на внутреннем рынке в ведущих отраслях экономики и сфере государственного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на брифинге после заседания СНБО сообщила секретарь совета Раиса БОГАТЫРЕВА.

«Было засвидетельствовано, что сегодня в стране есть очень большой ресурс высокоинтеллектуальных управленческих и политических возможностей, чтобы помочь правительству, а в некоторых случаях – обязать его перейти к программам системных инновационных реформ во всех спектрах, которые касаются национальной безопасности и обороны Украины», - сказала она.