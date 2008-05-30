Ющенко разработал для Тимошенко сценарий
"В стране есть очень большой ресурс высокоинтеллектуальных возможностей"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на сегодняшнем заседании СНБО очертил для правительства сценарий экономических предложений для преодоления кризиса на внутреннем рынке в ведущих отраслях экономики и сфере государственного управления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на брифинге после заседания СНБО сообщила секретарь совета Раиса БОГАТЫРЕВА.
«Было засвидетельствовано, что сегодня в стране есть очень большой ресурс высокоинтеллектуальных управленческих и политических возможностей, чтобы помочь правительству, а в некоторых случаях – обязать его перейти к программам системных инновационных реформ во всех спектрах, которые касаются национальной безопасности и обороны Украины», - сказала она.