Киевская ТИК отменила регистрацию лидеров Блока Черновецкого

Киевская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в депутаты Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, Дениса БАССА, Анатолия ГОЛУБЧЕНКО и Александра ЛУЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании теризбиркома на основании заявлений перечисленных кандидатов в депутаты на выборах 25 мая.

Вместо них должны быть зарегистрированы следующие по избирательному списку кандидаты от Блока Черновецкого.

Справка УНИАН. И.КИЛЬЧИЦКА баллотировалась в Киевсовет под № 2 в избирательном списке Блока Черновецкого, А.ГОЛУБЧЕНКО - под № 6, Д.БАСС – под № 7, А.ЛУЦКИЙ - № 14.

А.ГОЛУБЧЕНКО и Д.БАСС являются первыми заместителями действующего председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, И.КИЛЬЧИЦКАЯ – его заместитель, А.ЛУЦКИЙ занимает должность первого заместителя председателя главного управления земельных ресурсов КГГА.

Как сообщал УНИАН, на досрочных выборах мэра Киева, по обнародованным ТИК предварительным данным со всех 1026 избирательных участков, лидером является Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который набрал 37,72% голосов киевлян.

Его ближайшие конкуренты – кандидаты Александр ТУРЧИНОВ (представитель БЮТ) и Виталий КЛИЧКО набрали, соответственно, 19,13% и 17,97%.